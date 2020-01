Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Budoucnost je teď

Čtu si tak něco o létajících autech, vybavím si, jak jsem si kdysi dávno z Tržiště zajímavostí vystřihnul zrnitý černobílý obrázek auta s křídly, nalepil si ho kanagomem na prádelník, před spaním se na něj koukal a přál si, abych se do té budoucnosti mohl podívat, když mi došlo, že v ní žiju. A že mi tehdy vůbec nedocházelo, jak snadné je tam se dostat – stačí jenom počkat, přiměřeně dlouho.

Je to způsob vhodný pro každého. Jenže potíž s tímto druhem cestování časem spočívá v tom, jak obtížné je vzít sebe samotného s sebou. Zvlášť na tak dlouhou cestu, takže přemýšlím: co by si asi myslel ten osmiletý já. Jak by hodnotil tu budoucnost, po které tak toužil, když si počítal, kolik mu bude, až bude rok 2000, když si představoval, že v budoucnosti budou mít doma taky telefon, jako mají u Minaříků, protože v budoucnosti bude mít telefon v předsíni každý, že do filmů se bude moci vstupovat jako do pokoje, že budeme létat na Mars. Byl by tak zklamaný jako já? Anebo by si nadšeně sednul k YouTubu a vstal až ve třiceti?