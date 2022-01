Názor

No co vám mám povídat, musíte to zkoušet, instruovala mě po telefonu Hana, sestřička z ordinace mého alergologa. Hana má nejspíš brýle a zřejmě v té ordinaci bude sestřiček víc, což dedukuji z toho, že se do telefonu vždycky hlásí jako „ta brejlatá“.