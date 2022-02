Tak tohle člověk cítí. Nebo jste to býval vy, kdo sliboval, jak to brzo doma řekne, jak brzo budeme spolu. A pak jste najednou ten, kdo čeká, kdo sedí celé večery sám doma a čeká kdo ví na co, kdo se bojí napsat, protože by se na to mohlo přijít, kdo touží napsat, protože by se na to mohlo přijít.