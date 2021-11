Je to ode mě samozřejmě dost nefér, protože sexuálního násilníka se státním vyznamenáním jsme zatím neměli, od prezidenta Zemana zatím v Pantheonu máme pár agentů StB, nějaké signatáře anticharty, ředitele komunistického pracovního lágru, k tomu samozřejmě Trošku, Vondráčkovou a Dana Hůlku, což je všechno problematické, ale se znásilněním se to srovnat nedá – a to i když vezmeme v potaz Babovřesky.