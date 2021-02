17. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Koukal jsem na nějakého mladého influencera, který vyprávěl, jak rád by si nařídil digitální detox, ale bojí se, že nezvládne FOMO, což je zkratka z Fear of missing out a to zas česky „strach z promeškání“. Obava, že vám s vaší absencí na InstaFaTwiReddToku unikne něco podstatného.

Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Buzz Když si chcete uspořit práci a českou definici FOMO si vygooglujete, dozvíte se, že to je „novodobá hrozba“, píše se to na webové stránce Svět úspěšných, tak to asi musí být pravda. Jenže já mám digitální detox už nejmíň dva roky a FOMO se nedostavilo ani na moment, naopak, téměř okamžitě přišlo krásné a úžasné JOMO a celou tu dobu mě drží.