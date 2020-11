Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Klastr svobody

Poprvé za těch jednatřicet let se nemůžu rozhodnout, jestli jít, anebo nejít na Národní třídu. Vy už máte středu, ale já jsem ještě v úterý. Je 17. listopad, jediný svátek, který opravdu držím z nějakého vnitřního přesvědčení, nechyběl jsem ani jednou, a teď najednou nevím, co je cennější.

Zda můj každoroční rituál, během nějž se přihlašuju k myšlenkám, které mi po zbytek roku připadají někdy překonané, někdy směšné, někdy falešné; nebo pandemiální odpovědnost možného šiřitele či příjemce nákazy, který už by prostě jen chtěl, aby to skončilo a člověk se nějak mohl pohnout dál. Takže přece nebude lézt někam do davu a zvyšovat reprodukční číslo.