Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Kulturní válka a mír

Praha Ty krátké přestávky mezi prací a spánkem vyplňuji už téměř výhradně sledováním situace v USA, protože ať už je to s jejich světovou hegemonií poslední dobou jakkoli, pořád tam dokážou udělat nejlepší šou, a ta šou je teď aktuálně (s omluvou obětem útoku na Kapitol) větší a větší sitcom.

Což musí uznat každý, ať už se na to kouká z jedné, či z druhé strany, a buď se chechtá, když si čte, jak si Trump, ze kterého si dělali legraci, že se poslední dobou už jenom válí u televize a vzteká, že mu Twitter vzal účet, údajně osobně vyplnil do svého prezidentského kalendáře na každý den až do konce svého mandátu větu, „Dnes bude prezident Trump pracovat od brzkého rána do pozdního večera, bude mít mnoho telefonátů a mnoho schůzek“, nebo když sleduje obří mediální a technologické korporace a to, s jakým gustem mu teď, když už je jasné, že nebude prezident, začaly konečně hrdinsky dělat to, co jim dosud strach nedovolil.