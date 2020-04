Poslední slovo Tomáše Baldýnského: My 2020

Druhý nejhloupější nápad mého života (první, věřím, už nikdy ničím nepřekonám) ke mně přišel předminulou neděli, kdy jsem si řekl, jestli by nebylo zajímavé vymyslet, napsat a natočit seriál o době korony tak rychle, aby se stihl vysílat ještě během karantény, kdy lidi musejí sedět doma a koukat na příběhy hrdinů, kteří se náhle chovají tak nepochopitelně – dotýkají se, chodí do restaurací a líbají se bez roušky.

Aby mohli na obrazovce vidět i lidi, kteří žijou a řeší to, co my teď. Dokonce si přesně pamatuju na moment, kdy mě to napadlo – když jsem se koukal na ČT3 na Nemocnici na kraji města a byla tam slavná scéna operace, kdy doktorka Čeňková blbě držela háky. Všichni lidi v rouškách a jak to parádně funguje, říkal jsem si, tak jsem navrhl České televizi rychloseriál. Scénář za tejden, za další tejden natočeno a dokončeno a další den premiéra v televizi. A Česká televize místo toho, aby mě moudře pohladila po hlavě a řekla, abych se uklidnil, se rozhodla do toho jít. Takže příští úterý natáčíme, první scénář je hotový sotva pár hodin a na další máme šest dní a hodiny tikaj.