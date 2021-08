Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Nebyl to náš boj

K tomu všemu přistupujeme jako dítě, které čeká v autě, až se dospělí rozhodnou, kam se půjde na večeři, a pak jde na hamburger nebo na pizzu podle toho, co mu řeknou. Afghánistán nebyl náš boj, nepřijali jsme za něj zodpovědnost, nebyly to naše věže, do kterých před dvaceti lety naletěla letadla. Měl to být náš boj, měli jsme to tak cítit, ale necítili, protože pořád ještě nevíme, kdo jsme a kam patříme, jaké je naše místo ve světě. A necítíme za ně zodpovědnost.