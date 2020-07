Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Pán s taškama

Praha Ne vždycky, ale často, když jdu z obchodu s taškou v každé ruce, vzpomenu si na toho chlapíka, který na pár minut na náměstí Nebeského klidu zablokoval kolonu čínských tanků.

Nejdřív na tu fotku, jak stojí se svěšenými rameny přímo proti čelnímu tanku, pak na celou tu scénku zachycenou na filmu, který pak z Číny vypašovali američtí novináři v krabici s čajem, na ten jeho úvodní taneček s tankem, co se ho snaží nejdřív objet, pak na krátký rozhovor s velitelem, když se vyškrábe nahoru, pak zpátky na zem a pár kroků pryč (skoro jako kdyby mu ten velitel slíbil, že na to s kolegama tankistama kašlou, otočí to, vrátí se do kasáren a nadále se budou živit pěstováním rýže), pak úprk zpátky na značku, když se tank zas pokusil rozjet, a nakonec ten podivný odchod ze scény, prakticky bez odporu, za asistence dalších anonymních účastníků této pozoruhodné a obtížně čitelné situace: muže na kole, dvou mužů v modrém, muže mávajícího bílou košilí a muže v černých kalhotách.