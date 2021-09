Názor

V týdnu si vždycky dělám poznámky o tom, co jsem zažil, jestli by se něco z toho nehodilo na Poslední slovo. Třeba „Richardovi umřela maminka, zapíjíme to v restauraci Petřín a na její počest hrajeme starodávné pexeso s obrázky hub, které hrával Richard s mámou, když mu bylo sedm.