Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Píše sýček

Rád bych se zde ostře a nesmlouvavě zastal pana prezidenta, jehož po rozhovoru s Terezií Tománkovou všichni nespravedlivě obviňují z misogynství. Je to nespravedlivé: odporně se chová úplně ke všem, takže kdyby z toho vyjímal ženy, byl by to sexismus.

KAMBERSKÝ: Dvojitý agent Zeman. Mluví tak, aby nezničil Česko a potěšil Rusy Hulvátství a nabubřelost, které vylučuje snad každým pórem pokožky, pro mě z každého pokusu sledovat jeho rozhovor s jakoukoli lidskou bytostí činí zážitek srovnatelný s maratonem všech tří dílů Lidské stonožky zakončeným projekcí Cannibal Holocaust, takže nemohu s jistotou říct, zda jsem Partii Terezie Tománkové s Milošem Zemanem viděl celou, nebo jestli jsem v jejím průběhu omdlel („nabubřelost“, napadá mě, navíc možná není přesné slovo, „nadutost“ se mi líbí možná víc, obsahuje „dutost“), v každém případě jsem si ještě pro jistotu přečetl text celého projevu.