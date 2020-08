O antidepresivech se říká, že jste díky či spíš kvůli nim schopna či schopen prožívat svůj život jakoby zvenčí, nezúčastněně, tak, aby těžké věci bolely méně (a ty krásné zas míň těšily), čímž se váš vnitřní život začne spíš líně pohupovat, než aby bouřil a vyčerpával vás i všechny okolo. Že přinášejí vyrovnanost.

Něco podobného právě zažívám i já, nicméně nikoli díky medikaci, ale díky tomu, že mě konečně napadlo nechat někoho jiného za sebe srovnat moji knihovnu.

Abych to vysvětlil – pořádání knihovny je v mém světě záležitost vysoce soukromá, náročná a pro vyrovnanost nebezpečnější než rozchod či úmrtí domácího mazlíčka. Dokonce jsem o tom už i tady psal. Ze svého digitálního archivu vím, že to bylo 19. 12. 2007 a že se to Poslední slovo jmenovalo Pravidla knihovny, zjistit to mi trvalo míň než minutu.