Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Správní hospodáři. Rozumných lidí do politiky už moc nepůjde

Názor

Myslím, že politiku už brzo nikdo nebude chtít dělat. Přesněji řečeno nikdo normální. Pro psychopaty, kteří do ní vstupují vyléčit svoje zraněné ego anebo vybudovat penězovod s nejtlustší trubkou, bude ta míra rizika jistě i nadále přijatelná, ale příčetný člověk, který by do ní vstupoval ne pokořit svět, ale něco normálního udělat pro ostatní, by musel být blázen.