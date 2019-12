Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Suck it, Byrne!

David Byrne z Talking Heads napsal před dvěma lety hodně diskutovaný článek Vyloučení člověka, v němž dokazuje, že – minimálně už po mnoho desítek let – vývoj lidstva směřuje k vytvoření technologie, díky níž by se člověk konečně mohl přestat vídat s lidma.

Text se ke mně dostal až dnes, zřejmě proto, že algoritmus doporučující mi „trending“ či „best of“ články se značným zpožděním usoudil, že by mě mohl zajímat, z čehož je vidět, že algoritmy o nás zaplaťpánbůh ještě pořád vědí kulový, protože JÁ jsem Poslední slovo s velmi podobným názorem napsal už před jedenácti lety, akorát holt nejsem legenda světové new wave scény a nenapsal jsem Psycho Killer, takže o to tehdy žádný algoritmus neprojevil zájem.