Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Televize vs. Pravda

Na rozdíl od kolegů, kteří se recenzováním filmů živí, jsem z dokumentární minisérie Allen vs. Farrow zatím viděl jen dosud zveřejněnou polovinu, přesto bych se chtěl do debaty zapojit. A k tomu, zda Woody Allen, přesně v den mých dvacátých narozenin (díky za dárek, Woody!), skutečně sexuálně zneužil svou sedmiletou adoptivní dceru Dylan, položit dvě další otázky.

První je, co se to stalo s dokumenty? Ještě před pár lety, mám tedy dojem, se ještě alespoň snažily v divákovi vzbudit dojem objektivity. Ale dnes máme za sebou Jak vyrobit vraha a Leaving Neverland a Framing Britney, který když dokoukáte a potkáte otce Britney Spears na ulici, máte chuť mu plivnout do tváře. A když dopliváte a sednete si k internetu, dočtete se o všem, co se „nevešlo“ a překroutilo, že máte chuť vzít svůj plivanec zpátky anebo si ho aspoň pořádně rozmyslet.