Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Úhel pohledu

16. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Za vrchol novinářského sadismu a škodolibosti osobně považuju způsob, jak v New York Times citujou Trumpa. Když slyšíte tu mlhu, kterou vypouští z úst, začne vám totiž mozek z prostého pudu sebezáchovy rovnat slova do nějakých alespoň částečně strukturovaných prohlášení, doplňovat absentující podstatná jména a dopočítávat si, co tím asi chtěl říct.

Chce to hodně velkou porci sebeovládání, vybrat ten správný kus blábolu a otisknout ho tak, jak byl řečen. Jako například před pár týdny Trumpovu odpověď na to, jaký je jeho volební program.