Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Urob si sám

Ono není divu, je nás na planetě sedm miliard, tak to asi jinak nejde a bude se to asi zhoršovat, ale nemůžu říct, že jsem zrovna nadšen, kdykoli mi nějaká obří korporace nabízí možnost udělat si něco sám.

Samoobslužné pokladny například. Jestli tohle není boží trest za kapitalismus, tak už opravdu nevím co. Nemohu popřít, že jsou také k něčemu dobré – například motivují děti k tomu, aby se učily, neboť u nich na vlastní kůži zažijí, co budou dělat, když se učit nebudou – pípat párky a kuřecí prsa jiným lidem osm a půl hodiny denně. Ale to je tak všechno.