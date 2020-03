Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Uzněsení o samotě

18. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Svoji koronavirovou šálu jsem si zřejmě vypral s tou aviváží, na kterou mám alergii, takže jsem začal kejchat jako zjednanej pochopitelně přesně v ¬okamžiku, když jsem nastoupil do autobusu. Lynč neproběhl jen proto, že k lynčování – pokud to nevíte – potřebujete nejméně pět lidí (čtyři drží končetiny a pátý navléká smyčku), jenže my jsme v autobuse byli tři a -čtvrtý – řidič – se ani neodvážil podívat dozadu do vozu, abychom ho netrefili virem do nosu.

Paní mi řekla, jestli se nestydím. Já říkám, sakra, dámo, to je alergie. Paní říká, jak to můžu vědět, jestli jsem Prymula. Jenže Prymula je dneska každej. Například moje máma, která se vší jistotou světa ví, že může chodit nakupovat, protože ONA to nechytí.