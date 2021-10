Taky mám srdce a pokouším se vcítit do toho, jak se asi musí cítit člověk, kterému dají do ruky revolver, řeknou mu, že je bezpečné s ním hrát, a on s ním pak zabije člověka, notabene jednu ze svých nejbližších spolupracovníků, matku devítiletého syna.