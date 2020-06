Praha Podle průzkumu provedeného mou kamarádkou Terezou činí váha nouze 4500 gramů, protože přesně tolik jsme během nouzového stavu přibrali v jejím okolí všichni, záhadně skoro stejně (no tak dobře, půl kila sem, půl kila tam, ale bylo to v rozmezí 4,5 až 5 kilo).

Pokusím se vzorek populace ještě rozšířit (napište do redakce, jestli a kolik jste přibrali, oni mi to vyřídí), ale stejně je to jen další potvrzení toho, že žijeme v čase a místě, na nichž se všechno obrátilo, obezita vzniká nouzí a boháči jsou jako lunt.