Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Zpět na varikádě

Říkali, že přijede Miloš Forman s Theodorem Pištěkem z Francie na kole, kdo by chtěl o tohle přijít. Já o to nakonec přišel, protože jsem v tom momentu zavážel minerálky do kina Drahomíra, neboť – jak se mi v životě stává – jsem tam přijel a místo flákání jsem okamžitě začal pracovat. Ale Formanova Valmonta jsem viděl, všem se líbil míň než Nebezpečné známosti, které podle stejné knihy o rok dřív natočil Stephen Frears. Ale o tom se na chodbách spíš šeptalo, Forman mohl být za rohem.