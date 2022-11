Takže mým největším zážitkem z onoho dne, o němž si každý pamatuje, co tenkrát dělal, byly až do večera, kdy jsem se ze Svobodné Evropy doslechl o zmlácených studentech na Národní, obří kamenné boty vytesané do skály v Rudce u Kunštátu, jediné, co zbylo z největší sochy TGM zničené za protektorátu. Vlastně taky symbol českých dějin.