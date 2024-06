Do Bruselu, hop, hop, hop! Politici na rozdíl od fotbalistů soupeří i hodně podrazácky

Názor

Tak jsme tenhle týden vyslali hned dvě party, aby nás v Evropě co nejlépe reprezentovaly a hájily naše zájmy. S tou první, šestadvacetičlennou, je to celkem jednoduchá věc. Jejím úkolem je hrát na fotbalovém Euru co nejlíp, pokud možno vyhrát, případně se dostat do finále nebo aspoň do semifinále a v nejhorším ani postup ze skupiny není k zahození.