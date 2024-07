Názor

Fotbal nemá logiku, zněl počátkem léta co chvíli z televize oblíbený citát slavného fotbalisty a trenéra 60. let Tomáše Pospíchala, když se během Eura na hřišti stalo něco úplně jiného, než komentátor tvrdil chvíli před tím. Americké volby jsou na tom nemlich stejně, dalo by se říct.