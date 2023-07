Máme přece tak šílené vzpomínky na Úřad pro tisk a informace, že nikoho příčetného nemůže taková myšlenka napadnout. Lidé si takovou instituci okamžitě spojí s neblahým úřadem, pilířem minulého režimu. Spojovali by si to, i kdyby byl osazen anděli. Ne, tomu nemůžu věřit.

A bác ho, ona to byla pravda, úřad se chystal a projekt padl hlavně proto, že nikdo nedokázal přesně doložit, co to dezinformace je. Život mi podsouvá náměty pro věření a nevěření každou chvíli.