Názor

Původně jsem měla v úmyslu zapsat si každý den jednu věc, která mi udělala radost, abych se ujistila, že život je vlastně fajn. Jenže se mi do toho pořád něco plete. Tak třeba v pátek. Vezmu si novou blůzu, namaluju si pusu, že koupím pár maličkostí a taky se stavím u bankomatu, abych vyzvedla hotovost pro malíře pokojů, který se ohlásil na neděli ovšem s tím, že přijde s pomocníkem a cena bude vyšší. No jo no.