Říkám si, kdy už konečně nastoupí nová generace a politiku převezmou ti, kteří jsou od dětství tvrdě školeni v práci s veřejností, dokážou velmi opatrně surfovat mezi vlnami příznivců a odpůrců a velmi ostražitě naslouchají názorům své fanbase.

A ve chvíli, kdy vyvstane nějaký problém (aneb jak my mladí říkáme – s anglickým přízvukem – „draahma“), dokážou ho díky tvrdě získaným instinktům vyřešit rozhodně s větší grácií než všichni čeští politici. Ano, jsou to youtubeři. A ano, myslím to vážně.