Zase do školy, do Ameriky. A na Číňany mi nesahejte

Jestli se to ve válečných letech změnilo, poznávám těžko, jelikož četné rusky znějící výpravy můžou být docela dobře z Ukrajiny.

U nás zimní prázdniny s novým rokem pomalu končí, což mi jako školačce připadalo bolestné. Přitom po těch letních, dvouměsíčních, jsem se do školy už těšila, zřejmě díky delšímu odstupu. Odstup je důležitý. Teď máme v rodině už jen jednoho školáka na prázdninách, ale už se pomalu pakuje zpátky. Do Ameriky.

Prostřednictvím amerického fotbalu si totiž vyřídil (docela sám) poslední rok gymnaziálních studií v New Jersey. Trochu jsme mu to rozmlouvali, maturitní ročník se nám nezdál pro stáž ideální, a i když kluk získal stipendium, stejně jde o nemalé cestovní výdaje. Když už ale v té americké škole je, samozřejmě jsem ho vytěžila. Jak vnímá rozdíl? Vyhovuje mu tamní výuka víc než výuka na pražském gymnáziu? Jaké tam má předměty?

Odpověď nevypálil hned, zdálo se mi, že o tom přemýšlel, než prozradil, že mu americký způsob vyhovuje o něco víc než náš český, protože si může víc vybírat, co se učit. Samozřejmě ne úplně. Pochopila jsem, že musejí být zastoupeny jak přírodní vědy, tak humanitní, ale třeba angličtina se neučí jako náš český jazyk, s gramatikou a literaturou. On si v jejím rámci zvolil žurnalistiku a veřejný projev (public speaking), jím vybraný kurs matematiky se jmenuje algebra a její uplatnění ve finančních aplikacích. Má tak pocit, že jde o něco, co se mu hodí. Chemii ani fyziku si nezapsal, zato anatomii ano, no a ještě němčinu.

Asi bych měla říct, že jde o školu soukromou, což v amerických poměrech znamená něco trochu jiného než u nás. Veřejné střední školy v USA bývají velmi různé a vzhledem k tomu, že nejsou výběrové, ne vždycky zaručují úroveň. Ovšemže mne zajímalo, kolik činí na soukromé škole v New Jersey školné. Prý šestapadesát tisíc dolarů ročně, s internátem a veškerým zázemím přes sedmdesát tisíc. Internátu ale využívají hlavně mezinárodní sportovci, kteří dostali, jako náš kluk, plné stipendium. Vrtalo mi hlavou, na kom se taková škola pak hojí. Kdo kompenzuje ta studia zadarmo?

Odpověď mne překvapila: Prý nejspíš Číňani. Číňanů není ve škole málo, a všichni platí taxu úplnou. Údajně mezi ostatní úplně nezapadají, nejspíš proto, že mají jiný smysl pro humor, pořád se prý něčemu chichotají. Prospívají ale zdárně, z čehož soudím, že jejich rodiče v Číně nedostávají zprávy jako my v Praze, že totiž chlapec přišel tento měsíc už podruhé pozdě. Takže nesahejte mi na Číňany. Nebýt jich, kde bychom na takovou stáž vzali.