Hory, které rodí myši. Český parlament sice žádné sdružení básníků není, ale umí to taky

Zrovna teď nám to předvedl český parlament. Porodil dva zákony, které, ledva vstoupily v platnost, se staly myšmi. Mám na mysli ten, který zvýšil na vybraných úsecích dálnic povolenou rychlost na 150 kilometrů za hodinu, a také ten, který po 20 letech úporné snahy umožňuje korespondenční volbu.
Ty porody přitom nebyly vůbec lehké. V případě zákonné myši rychlostní bylo třeba překonat názory dopravních odborníků, kteří, vyfutrováni statistikami, výpočty a fakty, přesvědčovali zákonodárce, že svět směřuje naopak k rychlostnímu limitu 130 kilometrů za hodinu, které už dávno máme.
Poprosil jsem AI Grok, aby mi našla, kde jinde se smí na dálnici jezdit rychleji: v Německu, které ovšem doporučuje právě stotřicítku, dále 160 kilometrů za hodinu v Saúdské Arábii, 150 se testuje v Itálii, 140 na vybraných dálnicích v Bulharsku, Polsku a Turecku a v Texasu na Highway 130 je to 85 mph čili 137 kilometrů za hodinu. Hodně inspirativní zemí je Nepál, který žádný dálniční rychlostní limit nemá, ba dokonce ani žádnou dálnici.
V Česku má vbrzku odstartovat pilotní projekt, kdy si asi na 50 kilometrech opravdu moderní dálnice mezi Táborem a Českými Budějovicemi můžou zájemci zkusit, jaké to jet povolenou stopadesátkou, a cítit se tak alespoň chvíli skoro jako Turek (ten český, turecký smí jen 140).
Řídit se přitom má značkami, které však za moderností hodně zaostávají, nejsou elektronické, nýbrž se v nich otáčejí mechanické hranoly, které neumějí ukázat, co by měly. Prý aby se ušetřilo. Vzpomínáte, jak se docela nedávno ušetřilo (?) s mikrovlnným systémem dálničního mýtného? Na kterém šrotišti je dnes mýtným branám konec?
No, pak tu máme korespondenční volbu. Kolik hodin zabraly nekonečné obstrukční rozpravy, zda ano, či ne. Nešťastný Tomio Okamura v zápalu debaty usiloval o zápis do pelhřimovského seznamu českých rekordů hned ve dvou kategoriích: „délka prázdného projevu“ a „čas udržení moči uvnitř měchýře“.
Nakonec se o možnost korespondenčně volit přihlásilo skvělých 24 206 zahraničních voličů. Vliv na výsledek, navíc rozprostřený do čtyř krajů, to bude mít marginální, soudí odborníci. Lze se divit, když se korespondující voliči museli přihlásit dříve, než se čeští politici napříč i podél spektra uráčili seznámit je svými volebními programy?
Myš se v domácím teráriu dožívá obvykle dvou let, v přírodě roku jednoho. To víte, predátoři. Jak asi na tom budou myší zákony? Jedno či dvě volební období? Vždyť predátorů je v politice víc než v přírodě.