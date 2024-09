Balónová romantika vyšla do ztracena, ale my jsme se nedali

Přespali jsme na louce u Střehomi a ve tři čtvrtě na pět jsme romanticky pozorovali východ slunce. Poblíž kempu Sedmihorky se obrovitý balón ještě válel po zemi. Divil jsem se, kde se o půl šesté ráno vzalo tolik diváků. Pak mi došlo, že v obrovitém koši je ve dvou řadách dvanáct přihrádek pro dva lidi. Něco jako když transportují zvířátka.

Zdvih nad krajinu byl impozantní. Slabý vítr nesl balón k jihu, přepluli jsme nad romantickým zámkem na Hrubé Skále a míjeli Trosky. Slunce stoupalo nad obzor a my si nadšeně ukazovali louku, kde jsme romanticky nocovali. A na romantická jezírka, ovečky a lidičky. Potom kopečků a lesíků ubylo a my klesali na přistání.

Když se před námi se objevila alej stromů, plyn zaduněl a my se opět vznesli. Znovu dolů, další výhružné stromy, a další romantický přelet nad větvemi. Pak tři drcnutí do obilí, koš se zastavil na bramborách a pomaličku se převrátil na bok. A my se vysypali, jako když vysypete bonbóny z krabice.

Baroni vzduchoplavby

Oprášili jsme se a čekali, co bude dál. Po chvíli přijela černá dodávka, odjeli jsme na polní cestu a opět neromanticky čekali v autě. Vychrtlý řidič zahodil cigaretu a vybídl nás, abychom vystoupili, odjel a my opět čekali. Nakonec nás vyzvedla dodávka s balónem na přívěsu.

Složit obrovitý balón do malého přívěsu, to není tak hned. Na okraj vesnice jsme byli postaveni do řady a chasník v tričku nám polil hlavu šampaňským. Kamarádka zuřila. Myslela, že v láhvi je voda. Pak nám chasník jednomu po druhém jako prvňáčkům při vysvědčení rozdal jmenování baronem vzduchoplavby. Romantická představa o fraku a cylindru se definitivně rozplynula.

S balónem na přívěsu jsme se počali kodrcat zpět do Českého ráje. Chasník za volantem zavolal své produkční a dík odposlechu jsme jejich hovor víc než dobře slyšeli. „Šluknov je na pí*u, je tam 5,4 a předpověď na hovno. Dobrá je Karviná, anebo dáme Hlubokou, je tam 3,8, snad se to neposere.“

Seznámit se s provozními problémy bylo poučné a zajímavé. Pochopil jsem, jak těžký je život balonářů, kteří křižují republiku, aby se uživili a uspokojili romantické choutky pasažérů. Asi to nebylo tak zlé, chasník v tričku za volantem se dorozumíval pomocí posledního modelu iPhonu.

U filmu je dobré, když je slabší začátek a dobrý konec. Tady to šlo trochu do ztracena, ale my jsme se nedali. Vyjeli jsme na zámek Hrubá Skála, a přestože jsme romantický vztah neměli, zakončili jsme náš první let romantickou procházkou mezi skalními velikány.