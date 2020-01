Poslední slovy Petrušky Šustrové: Fišer, nebo Bondy?

24. ledna 2020 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

praha V pondělí 20. ledna by bylo básníkovi Egonu Bondymu devadesát let. Vlastně ne, špatně. Devadesát let by bylo filozofovi Zbyňku Fišerovi, Egon Bondy se zrodil podstatně později než nemluvně Zbyněk Fišer, až na koni čtyřicátých let se samizdatovou knížkou Židovská jména.

Nemělo by asi valný smysl, abych vysvětlovala, o koho jde, Bondyho jméno je všeobecně známé, přestože Zbyněk Fišer zemřel v dubnu 2007. Ale básníci jsou, jak pravý mýtus, nesmrtelní. Bondy po sobě zanechal desítky básnických sbírek, prozaických děl a filozofických spisů. A otázku, která je kupodivu stále aktuální, ač Státní bezpečnost přestala existovat už před třiceti lety: byl to velký básník, nebo sprostý udavač?