Poslední zúčtování ve Francii. Hněv v zemi galského kohouta roste

Chaos. Od okamžiku, kdy 25. srpna francouzský premiér François Bayrou oznámil, že hodlá předstoupit 8. září před Národní shromáždění s žádostí o vyslovení důvěry, se to slovo vrací. Bývá obvykle spojováno s údajnou větou Charlese de Gaulla, který prý řekl: „Buď já, nebo chaos!“
Bayrouova slova vypovídají o křehkosti a zoufalé slabosti, v níž se on a jeho vláda ocitli.
Zakladatel páté republiky a její prezident de Gaulle ji ale ve skutečnosti nikdy nevyslovil. Odcházející premiér Bayrou a mnozí komentátoři ji však používají s velkou oblibou. Slova ale často blednou v historickém srovnání předchozích válek, krizí a civilizačních konfrontací. Politiky, stejně jako muže, poznáte podle skutků, nikoliv podle slov. Vypukne ve Francii skutečně chaos?
Dramatizace, styl monologického dialogu, který premiér Bayrou zvolil v posledních týdnech a dnech, nesvědčí v jeho prospěch. Občanské hnutí Bloquons tout (Vše zablokujme) se sice po internetu šíří jako lavina, Bayrouova slova ale vypovídají mnohem více o křehkosti a zoufalé faktické slabosti, v níž se on a jeho vláda ocitli, neschopni společně utvořit politickou většinu.
I on přece věděl, že je to pro něho, po čtyřiceti letech v aktivní politice, jasná Mission: impossible. Kdo za to může? Tu odpovědět všichni znají.
Ne že by všechna slova a věty, jež v uplynulých osmi měsících a dvaceti šesti dnech Bayrou zvolil, neměla svůj půvab (třeba ta o boomerech, kteří profitují ze systému, možná znáte). Ale pátá republika stojí a padá s prezidentem, který nevládne pouze rukou neochvějnou, ale i dělnou
s parlamentem – a může ho jednou ročně rozpustit, neboť premiér hraje v režimu významem roli fíkového listu.
Historicky politický centrista a praktikující katolík Bayrou nebyl koncem loňského roku při výběru premiéra výsledkem rychlokvašeného politického šejkru. Dědic konzervativně-sociálně laděné politiky, jež stála vždy trochu stranou dominantního gaullismu a později socialismu, nepostrádal nikdy schopnosti nabízet originální odkazy a kombinace.
Dokázal se i prosadit, když pochopil, že přichází jeho chvíle stát se premiérem. Jako kdyby si vybíral poslední daň, již mu prezident Emmanuel Macron nezaplatil… Jeho politická váha přitom nebyla z největších (37–43 poslanců), ale vždy nepopiratelná. Ale jeho sen zůstával hlavně prezidentský.
Bayrouova politika sice postrádala únavný dogmatismus jiných, ovšem nedostávalo se jí jasných linií. Po pádu jeho předchůdce v premiérské funkci Michela Barniera se to jevilo jako dobrý základ pro vyjednávání mezi všemi břehy politického povodí, ale v rozhodujících chvílích to prostě nestačilo. Dlouhá vyjednávání o důchodech, pomrkávání na radikální pravici, s níž se Barnier spálil; v neposlední řadě i snaha polichotit jisté frakci neortodoxní levice a skrytým liberálům ve všech sklepeních.
Státní zájem, věrnost tradici, schopnost říct veřejně velmi nepopulární věci, hlavně v oblasti kolosálního rozpočtového dluhu, byly jistě hodnotovou součástí jeho premiérského angažmá, jenže to se na konci léta ocitlo ve fázi vyčerpání. A nedokázalo zastřít to podstatné. Loňské rozhodnutí prezidenta Macrona „vyjasnit“ politickou scénu ukvapeným rozpuštěním parlamentu pouze rekordně posílilo extrémy: na levici (zvláště tu radikální Jeana-Luca Mélenchona) a na pravici (nejen Marine Le Penovou, ale i část frakce republikánů).
Trampolína k moci
Když v únoru 2017 ustoupil François Bayrou při prezidentské kampani mladému Emmanuelu Macronovi, jenž tím získal sotva čtyři procenta navíc, mnohé to opravdu překvapilo. Jenže ďábel vězí v detailu.
Za mikrofonem v Národním shromáždění působil premiér Bayrou dne 8. září v 15 hodin poněkud roztřeseně. Dokázal říct jasně, že žádá o důvěru pro svou politiku, a že nikdo „nemá tu moc zastřít realitu“, ale všichni to už chtěli mít za sebou. Bayrou získal 195 hlasů, proti bylo 364. Jasná většina proti. Netrvalo to ani tak dlouho.
Kde jsou ty časy, kdy Marine Le Penová, šéfka parlamentní skupiny Národního sdružení (RN), stejně jako předseda socialistů (PS) Gabriel Faure dokázali najít pro Bayroua slova respektu a pochopení.
Ani bývalý socialistický prezident a nynější vlivný poslanec François Hollande neskrýval týden před volbou svůj negativní postoj. Ostatně každý poslanec se při vyslovování důvěry musel nakonec přihlásit svým jménem – a říct svůj verdikt.
V dějinách páté republiky se to často nestává, předtím tak učinil za čtvrté republiky v noci z 5. na 6. února 1955 Pierre Mendes France, jenž tím v dějinách zůstal jako příklad odvahy a neústupnosti. Oba se tímto vystoupením odporoučeli. Pierre Mendes France vstoupil do dějin, Bayrou pouze do svého druhého dne k podání demise prezidentu Macronovi, v dalších ho už čeká jen balení krabic…
Metoda tohoto „asistovaného odchodu“ byla výsledkem dlouhého Bayrouova rozhodování, že pokračovat v takové konfiguraci „již nelze dál“ a chtěl odejít alespoň se ctí. Možná si tím i zadělat na politickou trampolínu, která ho vyhodí výš.
Radikální levice nyní (znovu) žádá Macronovu hlavu, radikální pravice chce nové volby. Až opadnou emoce a prach počínajícího babího léta francouzských ulic a odhodlání rozvášněných, vzpomene si ještě někdo, třeba za dva roky, na Bayroua?