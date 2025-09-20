Pošleme tanky na Ukrajinu, či toner do tiskáren soudů? O prioritách při utrácení peněz

Petr Kolman
Úhel pohledu   12:00
Česko sice rádo hřímá na mezinárodních fórech o neochvějném postoji proti Putinovi, ale doma nezvládne zaplatit ani překlad soudního spisu do ukrajinštiny. Většina českých krajských a okresních soudů má rozpočet jen do konce října.

Soud ilustrační | foto: Profimedia.cz

Co bude potom? Snad si ministryně spravedlnosti půjčí bitcoiny od svého předchůdce? Nebo se soudci a asistenti složí na toner do tiskárny ze svého? Třeba v Českých Budějovicích už to vzdali začátkem září – advokáti, znalci a tlumočníci mají utrum. Zřejmě se čeká, že obžalovaný s poškozeným si to vyříkají rovnou na chodbě.

A do toho premiér Petr Fiala a jeho věrný vysloužilý Pirát Jan Lipavský hřímají o našich vojenských ambicích. A na ministerstvu obrany kreslí šipky na mapě a plánují, kolik tanků a dronů vyšleme na východ. Haló, pane premiére, kdo vám bude dělat vojenské soudy, když už nyní došly peníze i na kancelářské sponky? Vláda se dnes podobá hostovi, který objednává celé hospodě rundu, ale nemá ani na vlastní půllitr.

Za smrt kvůli banálnímu sporu 12 let. Senior probodl muži srdce dýkou v holi

U českých soudů nejsou peníze mj. na tlumočníky, takže brzy možná obžalovaný cizinec bude mít soudní proces v češtině s překladem od cizozemské paní uklízečky, tedy bude-li zrovna z jeho jazykové oblasti. Na brněnském krajském soudu už dnes přemýšlejí, zda si na konci měsíce mohou koupit kancelářský papír o gramáži vyšší než toaletní. Respektive zda vůbec nějaký.

Pokud takto vypadá moderní právní stát, pak je otázka, jestli by nebylo poctivější přiznat: na víc než na improvizovaný soudní lidový kroužek v sokolovně prostě nemáme. Ať si premiér klidně cvičí geopolitické svaly v Bruselu, ale tady doma se rozpadá základní infrastruktura státu! Občan se sice dočká slavnostních projevů o odvaze, ale když mu ukradnou kolo, soudce mu to nestihne vyřídit, protože mu už v srpnu došel papír na psaní rozsudků.

Fialova vláda chce válčit za demokracii se všemi darebáky a dezoláty světa, ale přitom nezvládá udržet v chodu ani okresní soud
v Prachaticích. Je to jako chtít hrát Ligu mistrů, když nemáte ani na míče. Jenže v českém podání je to ještě horší: my nemáme ani hřiště, natož šatnu.

Takže, pane premiére, než začnete posílat tanky na Ukrajinu, zkuste zajistit, aby soudy měly na toner, soudní zapisovatelky na chleba a znalci na jízdné. Protože jinak nám nezbude nic jiného než soudní spory řešit postaru – na návsi, s vidlemi a cepy.

