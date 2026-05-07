Obavy o Benešovy dekrety posilují poptávku po pojistkách. Kde je najít? Hádejte třikrát

„Vy jste do krve hájili zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu místo zájmů lidí, kteří umřeli v koncentrácích,“ řekl šéf klubu SPD Radim Fiala. Podle Marka Bendy (ODS) zase SPD udělala ze sněmu celospolečenské téma a hnutí ANO na to naskočilo jako malé děti.
Je to přehnané. To první o hodně víc, ale to druhé taky. Ať už je Andrej Babiš, jaký chce, nacionalismus – nota bene český nacionalismus – mu vytýkat dost dobře nelze. Spíš z toho chce nějak nenápadně vybruslit. „Bereme to jako občanskou iniciativu. My jako vláda to neřešíme,“ řekl již v únoru. Logicky, ale jeho přístup má své kiksy.
Kdyby se spor o Sudetoněmecký sněm řešil už v zimě, nemusel se spouštět teď, dva týdny před začátkem, když už je program hotový, hosté pozvaní a hotely zamluvené. A nemusela z toho mít sólokapr právě SPD.
Největší Ústečan? Johann Schicht
Na začátku řekněme rovnou. Nelze tvrdit, že každý, kdo má proti tomu sněmu či jeho konání v Brně námitky, je nacionalista či „dezolát“. Z historie staré téměř 90 let mnozí čerpají argumenty. Nebo z osobních i rodinných příběhů z války. Nebo z historie mladší, kdy právě Sudetoněmecké krajanské družení lobbovalo proti přijetí Česka do EU, jen aby mohlo tasit svou hlavní zbraň – požadavek zrušit Benešovy dekrety.
To už pominulo. Za prvé, vstupem Česka do EU, kdy Sudetoněmecké krajanské sdružení přišlo o hlavní politickou zbraň. Za druhé tím, že samo změnilo své stanovy. Vypustilo z nich zmínku, že usiluje o vrácení zkonfiskovaného majetku. Jenže s emoční rovinou tyto věci moc nepohnuly. A ta dále krmí pocity nejistoty.
Za pozornost může stát jedna málo připomínaná věc. Pocit nejistoty, o kterém je tu řeč, pocit, že po sněmu přijdou na řadu Benešovy dekrety, budou se vracet před 80 lety zkonfiskované majetky i statisíce lidí, se udržuje v metropolitních oblastech. V Praze a Brně. Tato místa pozornost přitahují, ba dalo by se říci i generují.
Ale mimo metropolitní oblasti, nota bene na území samotných Sudet, se s něčím takovým setkáváme daleko méně. Kdo to tam má prochozené a projezděné (nejlépe veřejnou dopravou, v níž naráží na skutečný vzorek populace), může si všímat jiných věcí, jiného vztahu k tamní – sudetské, kulturně a jazykově německé – minulosti.
Příklad. Před lety proběhla v Jablonci nad Nisou výstava o slavném starostovi (1881–1918) Posseltovi. Nikdo ani necekl. Ale když má do Brna oficiálně přijet jeho vzdálený příbuzný Bernd Posselt, lídr landsmanšaftu, je oheň na střeše.
Liberec se hlásí k podnikatelské rodině Liebiegů, k jí založenému textilnímu průmyslu, k její filantropii umění, k jejím vilám. Když před 15 lety pořádali v Ústí nad Labem lidovou anketu o „největšího Ústečana“, překvapivě vyhrál Johann Schicht, zakladatel výroby „mýdla s jelenem“, jedné z nejstarších průmyslových značek u nás.
A tak lze pokračovat. Zdůrazněme, že mimo metropolitní oblasti, v nichž vládne „vysoká“ politika. Tam, kde žijí lidé, pro které poválečný étos „budování pohraničí“ už moc neznamená a víc se zajímají o historii svých bydlišť. Benešovy dekrety tam nebývají tématem dne.
Nejistota z metropolitních oblastí, kterou krmí hádky o Sudetoněmecký sněm v Brně nebo o usnesení sněmovny v Praze, ale má i svůj vyšší rozměr.
Dnes se velmi naléhavě mluví o pojistkách evropské bezpečnosti. O tom, že je má v rukou Amerika, a pokud USA stáhnou své vojáky z Evropy, bude hůře.
Podobně, ač ne tak nahlas, panují obavy o pojistku Benešových dekretů – transferů obyvatel a konfiskaci jejich majetků z let 1945 až 1946. Když na to přijde řeč, Praha vždy tasí argument, že o tom rozhodla Postupimská konference, takže jde o součást poválečného uspořádání v Evropě.
|
To je pravda. I to, že citlivé vztahy řeší už téměř 30 let Česko-německá deklarace. Ale jsou to pravdy, které Američané s odstupem 80 let od války již emočně neprožívají. Pravda je i to, že téma transferu obyvatel (odsunu Němců) v Postupimi prosadily státy jako Polsko, Československo a Sovětský svaz, který v tom viděl argument ve svůj prospěch.
Pravda je i to, že v oblastech Evropy osvobozených západními spojenci se takové transfery neodehrávaly. Že německojazyčné menšiny zůstaly v Belgii, Dánsku, Itálii (Jižní Tyrolsko) i Francii (považujeme-li Alsasany za německojazyčnou menšinu). Že Němci byli plošně odsunuti jen z oblastí osvobozených Rusy.
Úhrnem. Čím víc se bojíme o Benešovy dekrety, tím víc se žádá jejich pojistka. A čím víc je Německo pevnou součástí Západu, tím víc se může zdát, že účinnou pojistkou by mohlo být Rusko. Kolika našim občanům a voličům by taková pojistka stála za to? To je otázka do pranice.