Šetřit jak pošta. Dnes je její úkol hlavně ve snižování nákladů

Před rokem Česká pošta zrušila 300 poboček, a jak teď sama přiznává, ve srovnání loňského a letošního května jí ubylo 30 tisíc zákazníků. Je to dobře, či špatně?

Pro poštu, je-li její prioritou snižování nákladů, to problém není. S poklesem počtu zákazníků se jí přece uleví. Pro obce a jejich starosty to problém je, neboť na ně se ti nespokojení zákazníci obracejí. Upřímně, vnímá to jistě každý, kdo místo do zrušené pobočky musí chodit na hlavní poštu s dlouhou „digitální“ frontou.

Jinak to nejde, řekne si liberál, každá věc něco stojí, a snižuje-li své náklady pošta, někdo to někde pocítit musí. Jenže šťoural dodá: a co až pošta, stále snižující své náklady, převezme část agendy úřadů práce? Nebude pro ni také výhodnější, když část zákazníků odradí?