Názor

Řeknu to jasně, nebude to lehké, ale musíme na tom pracovat, prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když oznámila návrh evropského embarga na nákup ruské ropy. V tom, že to nebude lehké, měla pravdu a může to být těžší, než si většina Evropanů dokáže představit.