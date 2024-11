Potraty v USA prezidentské volby nevyhrají

Nebo jinak, většina Američanů má na umělé přerušení těhotenství jasný názor, ale už ho alespoň částečně oddělila od velké federální politiky. Ovlivňuje volby na úrovni jednotlivých států, kde se o něm nyní reálně rozhoduje.

Tam to poslal konzervativní Nejvyšší soud, když zrušil precedens Roe vs. Wade, který de facto garantoval v USA každé ženě federální právo na potrat až do doby, kdy byl plod životaschopný, tedy 24. týdne těhotenství.

Tehdy to vyvolalo obří poprask, nyní už se hlavně ženy, ale nejen ony, soustředí, aby se výše zmíněné právo na potrat propsalo do ústav jednotlivých amerických států. A to formou referend, která zabrání místním republikánským vládcům, aby umělá přerušení těhotenství zakázali. Letos na začátku listopadu se podobná lidová hlasování konala v deseti z padesáti amerických států.

Jak jsem výše napsal, Kamala Harrisová se přepočítala, že tato referenda vybudí i umírněné republikány, aby jí hodili hlas, jako to pomohlo demokratům při kongresových volbách v roce 2022. Tentokrát část voličů podpořila v referendu právo na potrat a hodila to Trumpovi, kterému víc věřila, že povzbudí místní ekonomiku.

I výsledky referend však nebyly tentokrát tak jednoznačné. V sedmi státech (Arizoně, Coloradu, Marylandu, Missouri, Montaně, Nevadě, New Yorku) posílení práva na potrat uspělo, někde bylo začleněno do ústavy, ale ve třech ne. Ve velmi konzervativní Jižní Dakotě a Nebrasce to lidé odmítli a na Floridě pro něj nehlasovalo potřebných 60 procent voličů.

Trend je však jasný, většina Američanů (přes 60 procent) si stále přeje, aby právo na potrat existovalo. Diskuse se spíš vede, kde leží ona hranice, kdy už ne. Dřív platilo 24 týdnů po početí, nyní se hlavně ve státech vedených republikány tato doba snížila od 6 do 18 týdnů. Úplně zakázán je jen ve 12 státech.

Nyní se čeká na Donalda Trumpa, zda se do tohoto ožehavého tématu, kterému se v kampani vyhýbal, pustí. Někteří jeho ultrakonzervativní stoupenci volají po úplném federálním zákazu potratů. Trump sice v minulosti na toto téma měnil názor, záleželo na tom, které voliče v danou chvíli potřeboval, ale dá se říct, že nikdy nepatřil k velkým zastáncům úplného zákazu potratů. A nyní mu vyhovuje, že Nejvyšší soud shodil toto právo na jednotlivé státy.

Potraty jako bumerang

Republikáni však musejí počítat s tím, že se potraty budou jak bumerang vracet před každými volbami a demokrati je využijí v jednotlivých kampaních. Povedlo se jim totiž trochu upravit svou rétoriku, která konvenuje i umírněným republikánům.

Mnohem víc se totiž se zrušením precedentu Roe vs. Wade začalo mluvit o ženách, které nemohly jít na potrat a narodily se jim postižené děti či kvůli rizikovým potratům málem zemřely.

A co nechtěné děti? Tyto příklady vyvolávají otázky, zda by ve všech státech neměla existovat možnost potratu přinejmenším do šesti týdnů. Proč riskovat potíže, když se prokážou problémy? Tady se dostáváme na hranici týrání žen, které jsou „připraveny o své tělo“. Toto téma se však bude řešit v jednotlivých státech a nedají se na něm vyhrát prezidentské volby.