Vystřídal profesora Nutellu inspektor Nutella, nebo se alespoň něco na trhu potravin změní?

Naivní? Zajisté, protože potrefení se již ozývají a obviňují ministerstvo z manipulace. Zatím se ombudsman nechystá ani stanovit, jaké marže jsou z jeho pohledu příliš vysoké, jen chce zpřesnit data, kterými disponuje. Tedy na první pohled trocha zbytečné byrokracie s nulovým účinkem na ceny.
Pak je tu ještě politický rozměr, zveřejňování marží bude patrně ukazovat na potravinové řetězce jako na hlavního viníka „vysokých“ cen potravin. Tady může hrát roli nepřesnost dat i pomalost ministerstva v kolizi s „přirozenými“ výkyvy cen. Například zdražení vajec před Velikonocemi a Vánocemi je spíš obvyklé než výjimečné. Výkyvy cen některých komodit může ovlivnit neúroda, živelní pohromy či dopravní překážky, zkrátka cenotvorných faktorů je víc než dost. Lze o nich referovat věcně a bez demagogie, ale též úplně hloupě. Uvidíme.
Posmívat se tomuto konceptu ministerstva zemědělství je asi nejsnazší činností dneška, nicméně zopakujeme-li si proslavený experiment profesora Fialy, tedy nákup zboží v českém a německém obchodě, dojdeme k podobnému výsledku. A tedy se nemůžeme vyhnout otázce, proč je bohatší Německo s podobnými a nižšími cenami energie, mnohem vyšší cenou práce a mnohem vyšší kupní silou stále i v absolutních číslech levnější než Česko. Profesor Fiala nad závěrem svého dnes již ikonického experimentu jen pokrčil rameny, nová vláda se dostala o krapet dál, chce vyzkoumat, co za rozdílem cen vězí.
V čem tkví rozdíl mezi českou a německou cenou?
Jenže když je v čele vlády největší agropodnikatel v zemi, který byl teprve před pár dny donucen se svého koncernu vzdát, jen málo lidí bude věřit tomu, že za vše mohou jen nenasytné řetězce. A co producenti a zpracovatelé, to jsou výhradně chudáčci? Uvidíme, zda si troufne někdo obvinit velké výrobce či zpracovatele z nějakých nekalostí. Celkem lze říci, že v tomhle oboru se kladní hrdinové nevyskytují, všichni chtějí primárně vydělat a zájmy zákazníků jsou jim pochopitelně ukradené a zákony spíš na překážku.
Nečekejte, že budu influencer. Ministr jmenoval do funkce potravinového ombudsmana
Institut potravinového ombudsmana může být opravdu jen hloupost, která bude vypouštět frustrující data a celé české příhraničí bude dál jezdit za levnějšími nákupy do Německa či Polska. Jenže se může i něco změnit, pokud tenhle institut bude publikovat zajímavá data a najde a ukáže, kde se rodí rozdíl mezi českou a německou cenou. Teoreticky to mít smysl může. Zákazníci mohou v konkrétních extrémních případech jednotlivé řetězce třeba bojkotovat, musí ale pro to mít pádný důvod. Tedy žádné obecné řeči, spíš konkrétní data.
Milovníky slavné pomazánky však je třeba preventivně zklamat, Nutella nebude nikdy v Česku levnější než v Německu. Samozřejmě i proto, že oba trhy jsou co do velikosti nesrovnatelné, avšak hlavně proto, že Němci si tuhle pochoutku kupují v takové míře, že výrobce i obchodníci jsou ochotni slevit na marži. A to se u nás nestane.