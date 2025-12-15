Máslo za třicet korun: marketing, zásoby, nebo dobrý rok mlékařů?

Prostý spotřebitel na jedné straně jásá, že si může kostku másla (o váze 250 gramů) koupit za necelých 30 korun. Přitom ještě před pár měsíci horko těžko hledal obchod, resp. slevovou akci, v níž by si obchodníci stejnou gramáž cenili na méně než dvojnásobek. Zároveň si klade otázku, jak je to možné?
Stal se zázrak? Nebo jen obchody využívají toho, že máslo je výrazně více potřeba, abychom si mohli napéci vánoční cukroví a další sváteční pochutiny? A vzdaly se tedy svých lepších marží, které doženou zvýšeným prodejem? Anebo zasáhly nějaké vnější faktory?
Dobrá sezóna
Na rozdíl od cen másla na pultech zatím čeští statistici ještě pokles nevidí, důvodem je zpoždění. Z dat Českého statistického úřadu totiž vyplývá, že sice v listopadu cena másla klesla jak v meziměsíčním, tak meziročním srovnání, ale nijak výrazně. Běžná kostka v listopadu vyšla na průměrně 62,35 koruny, zatímco v říjnu stála 64,66 koruny. O rok dříve dokonce 70,94 koruny. A jak už bylo řečeno, obchodní řetězce nyní nabízejí máslo i pod 30 korun.
Máslo je tak levné, že proděláváme, zní od obchodů. Pochází z rozmrazených rezerv?
Zaujal mě názor Potravinářské komory, resp. i Českomoravského svazu mlékárenského, že cenu na pultech srazil příval zmraženého másla. Je jisté, že obchodníci na pulty v předvánočním čase jistě naváží více potravin z předem zajištěných zásob, které slouží k přípravám vánočních pochutin. To znamená, že to, co si s předstihem naskladnili, v závěru roku uvolňují na trh, aby uspokojili poptávku. Část přísunu tedy lze přisoudit rozmrazeným zásobám, ale jádro pudla máslové cenotvorby leží spíše jinde.
Hlavním důvodem je spíše dobrá sezóna mlékařů, což zlevnilo cenu mléka a tedy i mlékárenských výrobků na světových burzách. Čísla nelžou. A v tomto směru se ceny klíčové předvánoční komodity snížily skoro o polovinu. Dostaly se na nejnižší úroveň od půli roku 2021.
A jak dodávají analytici, letos jde o jednu z nejvíce zlevňujících komodit na trhu. Důvodem je nejen vyšší produkce mléka v Evropě, ale také pokles cen energií, což jsou klíčové faktory, které se podepisují na výsledné ceně.
Půjde cena ještě dolů?
Navzdory poklesu však ceny másla u nás stále patří v rámci evropského kontinentu k těm vyšším. Evropské statistiky říkají, že zatímco na konci listopadu se cena kilogramu másla ve velkoobchodě u nás pohybovala téměř na úrovni osmi eur (tedy necelých 200 korun), v Nizozemsku to bylo o 2,5 eura méně. A pod pěti eury se ve velkoobchodě prodává kilo másla i v sousedním Německu, jehož cenový vývoj se (sice se zpožděním) propisuje i na českém trhu.
Záleží tedy na tom, jak moc budeme máslo nakupovat a kolik ho obchodníkům zbyde do ledna. Je dost možné, že se ještě dočkáme dalšího poklesu cen. Ten tedy nebude tolik ovlivněn burzou, ale spíše doprodejem vánočních skladových zásob.
Z jednoduchého propočtu je jasné, že dlouhodoběji ceny másla na úrovni 30 korun (a méně) spíše nejsou moc dlouho udržitelné. Takže uvidíme, kdo bude mít v té budoucí cenotvorbě máslo na hlavě…