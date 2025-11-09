Poturčenec horší Turka, či turecké hospodářství?

V případě SPD, které trochu ve stylu chytré horákyně nebo Hamleta rozhodlo ve vládě být a zároveň nebýt, nejsou vlastně nominovaní tak úplně úspěchem, nebo naopak neúspěchem partaje.
Zato sněmovní nováček Motoristé sobě nejen do vlády, ale i do mediálního prostoru vlétli doslova na plný plyn. Eskapády čestného předsedy Motoristů Filipa Turka budí kontroverze již nějakou dobu. Nově o sobě dal vědět i regulérní (ne snad nečestný) předseda Motoristů Petr Macinka.
Nějaká ta vulgarita vůči tehdejší politické sokyni, nynější koaliční kolegyni už médii bez větších dramat proběhla a je víceméně zapomenuta. Co ale levicová média neodpouštějí, je potenciální omezení vlivu a hlavně penězovodů pro profesionální aktivisty. Macinka se netají tím, že „poteče zelená krev“, tedy že hodlá na ministerstvu životního prostředí vyčistit ne Augiášův, ale Hladíkův chlév a vrátit ochranu přírody do rukou odborníků, nikoliv klimaalarmistů.
|
„Poteče zelená krev“? Ale ministr nemá být bodrý strážce národního parku v obleku
Právě v Hladíkově Brně (kde se týden co týden tak trochu nekompatibilně manifestuje za Palestinu a práva LGBT) se už proti Macinkovi protestuje a dalo by se říci, že minimálně pro brněnské studentstvo je poturčenec horší Turka.
Ti proti Macinkovi protestují možná z přesvědčení, možná ze strachu ze sníženého budoucího uplatnění na pracovním trhu pro tamní dredaté absolventy. Samozřejmě je tu vždycky možnost dělat ministra pro místní rozvoj. Ten je ale jen jeden a každé čtyři roky se mění, případně může pro výtečnou práci na poli digitalizace státu skončit i dříve.
Když už jsme u té dobré práce: končící Fialova vláda odvedla opravdu vynikající práci na státním rozpočtu 2026, který má tolik děr, že by se za ně nemusel stydět ani pravý ementál. Mimo fond dopravní infrastruktury podvyživený o 40 miliard chybí jen v zemědělství v rozpočtu vypracovaném končící vládou cca deset miliard korun mandatorních výdajů. I tak je plánovaný schodek na úrovni 286 miliard. Přesto ho končící vláda prodává jako rozpočtovou nezodpovědnost vlády budoucí.
|
Poslední trest občana ministra Stanjury. Brodíme se v bažině politické neodpovědnosti
Ač ještě není jisté, že se Turek či Macinka stanou ministry, už teď je jisté, že končící vláda nám tu i bez Turka tak trochu praktikovala „turecké hospodářství“.