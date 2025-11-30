Poučná zimní válka. Jak Sověty zaskočila malá země na severu

V roce 1939, pouhé tři měsíce po začátku druhé světové války, zaútočila Stalinova Rudá armáda na Finsko. Očekávala snadné vítězství během několika týdnů, místo toho však následovalo 105 dnů krutých bojů v nelítostné arktické zimě, během nichž finští obránci prosluli nezdolnou odvahou a vynalézavostí.
Přestože si Finsko nakonec udrželo svoji nezávislost, zaplatilo za to ztrátou území, zatímco Sovětský svaz utrpěl šokující ztráty, ostudu a mezinárodní odsouzení. Zimní válka tak vstoupila do dějin jako učebnicový střet „Davida proti Goliáši“ – konflikt, který světu připomněl, čeho může dosáhnout odhodlaný národ bránící svou svobodu.
Finsko bylo součástí carského Ruska do roku 1917, kdy využilo zmatků ruské revoluce k vyhlášení nezávislosti. Sovětský diktátor Josif Stalin však považoval toto území za spadající do ruské sféry vlivu. A právě tak bylo Finsko definováno v tajném dodatku paktu Molotov-Ribbentrop, který Stalin uzavřel s Hitlerem v srpnu 1939.
Krátce poté začal Stalin na Finy vyvíjet nátlak. Finská vláda jeho požadavky kategoricky odmítla. Ustoupit by znamenalo zásadní ohrožení obrany země a sovětská vojska by mohla volně operovat na finském území. Diplomatická jednání tak skončila patem. 26. listopadu došlo ke zinscenovanému incidentu ze strany tajné služby NKVD u vesnice Mainila poblíž hranic. Toho využila Moskva jako záminky k napadení Finska. 30. listopadu tak SSSR bez vyhlášení války zahájil invazi a začala zimní válka.
Koktejly pana Molotova
Úder přišel v několika směrech současně. Rudá armáda překročila hranice na Karelské šíji míříc na Helsinky, dále v oblasti jezera Ladoga a na několika místech na severu s cílem rychle rozdrtit finský odpor. Sovětské letectvo hned první den bombardovalo Helsinky a další města.
Molotov cynicky tvrdil do éteru, že sovětské bombardéry shazují Finsku jen humanitární potravinovou pomoc pro hladovějící obyvatelstvo. Finové reagovali svérázným humorem – výbušné kazetové bomby začali posměšně označovat za „Molotovovy chlebové koše“ a improvizované zápalné láhve, jimiž ničili nepřátelské tanky, překřtili na „Molotovovy koktejly“, což zlidovělo po celém světě.
Sovětská přesila byla obrovská. Tomu odpovídalo sebevědomé sovětské chování, už 1. prosince vytvořili loutkovou „Finskou lidovou vládu“ vedenou tamním komunistou Otto Kuusinenem, která měla po „osvobození“ země převzít moc. Finští vojáci v zimní kamufláži však s urputností bránili každý metr své vlasti.
Velký duch zimní války. Válka Finy sjednotila a překonala rozkol národa z doby občanské války
Povaha bojiště a drsné zimní počasí se ukázaly být nečekaným spojencem Finů. Právě tato zima patřila k nejkrutějším. V takových podmínkách rychle zamrzala technika a vojáky sužovaly omrzliny.
Mnozí útočníci měli klasické zelené uniformy a maskování ve sněhu prakticky žádné. Naproti tomu Finové byli na mrazy zvyklí, pohybovali se na lyžích a podnikali přepadové akce ze zálohy, kterými rozvraceli postup těžkopádných sovětských kolon.
Dlouhé polární noci a hluboký sníh zvýhodňovaly obránce dokonale znalé domácího terénu. Mnoho vojáků Rudé armády se před třeskutým mrazem „chránilo“ vysokými denními příděly vodky, což sice otupovalo strach, ale zhoršovalo bojeschopnost.
500 zářezů na pažbě
Propracovaná finská obranná strategie sázela na využití terénu a maximální zpomalení útočníka. Hlavní obranná Mannerheimova linie pojmenovaná po finském vrchním veliteli, maršálu Mannerheimovi, probíhala na Karelské šíji severně od Leningradu.
Tvořily ji železobetonové bunkry a palebná postavení ukrytá v lese a v kopcích. Již před hlavní linií zdržovaly sovětský postup pohyblivé předsunuté oddíly, které ničily mosty, kladly miny a neustále napadaly čelo i křídla postupujících kolon.
Jen v prvních pohraničních střetnutích Finové takto zničili kolem 80 sovětských tanků. Ani ve vzduchu nedokázal útočník využít svou drtivou převahu. Finské letectvo sice disponovalo pouhými stovkami obstarožních strojů proti tisícům sovětských, ale bojovalo obratně a s podporou účinné protiletadlové palby.
Sovětský hlavní úder uvázl už v prosinci 1939. Rudá armáda nasadila na Karelské šíji 7. armádu o 250 000 mužích, zatímco Finové měli na této frontě asi 130 000 obránců. První velký útok na finské opevnění zahájili Sověti 6. prosince – útoky na otevřeném ledu zamrzlé řeky Taipaly skončily masakrem útočníků. Začátkem ledna 1940 fronta na jihu víceméně zamrzla, Finové linii stále drželi.
Mnohem dramatičtější průběh měly boje ve středním a severním Finsku. Zde se Sověti snažili prorazit z východní Karélie skrz lesnatou divočinu a odříznout Finsko vedví. Zde Finové naplno využili svou pohyblivost a znalost terénu. Rozčlenili postupující kolony na menší izolované skupiny, které obklíčili a postupně zničili.
Úspěchy Finů v zimní válce ovšem nejsou spojeny jen s kolektivním úsilím armády, ale také se zrodily legendy jednotlivců. Jedním ze symbolů zimní války se stal Simo Häyhä (1905–2002). Při obraně své vlasti dokázal tento drobný a skromný muž využít své lovecké umění. Během necelých sto dnů bojů zaznamenal jako odstřelovač přes 500 potvrzených zásahů.
Navzdory místním úspěchům si finské velení uvědomovalo, že čas hraje proti nim. Zdroje obránců byly omezené. Stalin navíc odvolal neschopné velitele, povolal čerstvé síly a soustředil veškerou pozornost zpět na hlavní bojiště na Karelské šíji. Semjon Timošenko shromáždil bezprecedentní útočnou sílu. Finové bojovali urputně a působili útočníkům děsivé ztráty, ale tváří v tvář takové přesile nemohli zvítězit – fronta se začala hroutit.
6. března, když už zuřily boje na předměstích Viipuri, požádali Finové oficiálně o příměří. Mírová smlouva byla podepsána 12. března 1940, přesně 105 dní od vypuknutí války. Finsko přišlo o asi 11 % své rozlohy. Na ztraceném území se nacházelo 12 % finské populace a plných 20 % průmyslových kapacit země.
Kdo nerozdrtí ani Finy...
Zimní válka tak skončila sovětským vítězstvím, ale pouze formálním. Sověti získali území, ale Finové si získali obdiv světa. V jistém smyslu tak tehdy poražený nakonec přece jen zvítězil. Sovětský svaz se stal mezinárodním vyvrhelem, Společnost národů Sověty vyloučila ze svých řad.
Z vojenského hlediska se zimní válka stala také cennou lekcí. Zpočátku neuvěřitelně nekompetentní výkon Rudé armády vedl mnoho zahraničních pozorovatelů k přesvědčení, že sovětská armáda je slabá a neschopná. Tento dojem sdílel i Adolf Hitler, což vedlo k podcenění sovětské bojové síly po zahájení operace Barbarossa v červnu 1941.
Zpět ale k současnosti: Finsko je nyní zemí NATO a jeho odhodlání k obraně vlasti je vzorem pro ostatní, má přitom hluboké kořeny právě i v zimní válce na přelomu let 1939 a 1940.