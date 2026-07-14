Dva roky povinné školky? Rozhodovat se bude nejspíš o nich bez nich

Na školku si nikterak nestěžoval, ostatně nestěžoval si ani na jesle, kam nastoupil už ve dvou letech. Jen jedna věc se mi zdála divná. Po prvním půlroce mi sestra překvapeně hlásila, že kluk mluví. Doma přitom mluvil v celých větách už skoro rok, rozeznával i všechna písmena, jakož i značky aut parkujících v okolí. Proč v jeslích mlčel?
Ne, nečekejte, že začnu spekulovat o šikaně, nebo něčem podobném. Mému dítěti, pokud vím, nikdo neubližoval, jen se zřejmě necítilo v kolektivních zařízeních stejně dobře jako doma nebo na dvorku se sousedovic potomky. Vzpomněla jsem si na to teď, když jsem slyšela o úvahách ministra školství, který si myslí, že rok povinné školky je málo, a snad by rád zavedl povinnost dvouletou. Předpokládám diskusi, nepředpokládám však, že by do ní byly přizvány ty děti, což mi připadá nefér.
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Plánovat radosti bývá ošidné, pro katastrofy to ale platí také
Ale vážně. Nepochybuju, že úmysly jsou v zásadě dobré. Někdy je lepší trávit dětství pod odborným dohledem než úplně bez dohledu nebo v oblacích cigaretového kouře. Školka připraví na školu a nabídne i pár dalších dobrodiní, ovšem na povel. Teď se bude jíst, teď si budete hrát, teď se půjde na procházku, samozřejmě ve dvojstupech, teď se bude slavit, teď spát.
Kdysi, ještě za komunismu, když média nadšeně referovala o každé inovaci, jsem četla článek o jakési progresivní školce, která zaváděla otužování dětí studenou sprchou. Skvělý způsob, jak snížit nemocnost, konstatovali odborníci. Nakonec, proč ne? Mne ale zaujalo, že sprchování probíhá hned po obědě.
Vždycky jsem si myslela, že po jídle živí tvorové odpočívají, nebo si dokonce zdřímnou. Představa, že bych měla po jídle podstupovat studenou sprchu, mi nebyla vůbec příjemná. Jenže vyhovovala rozvrhu a personálnímu obsazení školky. Kolem poledne tam byla ještě ranní směna a zároveň už i ta odpolední, takže se náročná operace se svlékáním, utíráním a oblékáním mrňousů zvládala snáze.
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Reparát z tělocviku a co chtějí naše děti jednou odpírat svým dětem
Kolektivní výchova, ale vlastně každý pobyt v péči instituce, se musí řídit provozními možnostmi. Důležitá je hlavně bezpečnost. Počet dětí, které bere učitel(ka) na vycházku, musí bezpodmínečně odpovídat počtu dětí, které přivede z procházky, rozumí se bez úhony. Proto se musí pořád čekat na ty pomalejší, nesmí se utíkat z kopce, lézt vysoko, přibližovat se k vodě a vůbec dělat, co by člověk zrovna chtěl. V dalším životě to bude často podobné. Ale je nutné začínat s tak velkým předstihem a povinně? Ptejte se i těch dětí!