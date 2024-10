Státe, dej peníze, jinak jdeš k soudu! Justice nemá a nemůže řešit povodně ani problémy, které má rozseknout politika

Můžeme si povzdychnout, že je to mor naší doby, posílat společenské otázky k soudu. A je to pravda: město Aš například v létě vyhrožovalo správní žalobou na zdravotní pojišťovny, chtělo, aby soud určil, co přesně znamená věta v zákoně, která říká, že pojišťovny mají zajistit dostupnost péče. Malé nemocnice se chtějí také soudit, protože velkým platí zdravotní pojišťovny více než malým špitálům.

Soudit se opět chtějí i soudci, těm se pro změnu nelíbí, jaké jim poslanci určují platy na příští rok. Soudí se nejrůznější aktivisté a neziskovky, soud má dle nich určovat i to, zda stát či obce projevují dostatečnou snahu v boji proti globálnímu oteplování. Příkladů by se našlo víc.

Řada je na voličích

Na první pohled to možná vypadá rozumně, domáhat se práv u soudu, jenže tahle metoda může fungovat jen částečně. Protože mnohdy jsou taková práva jen domnělá či vykonstruovaná v hlavách žalujícího, jindy může žaloba přesahovat pravomoci soudů. Třeba v otázce dostupnosti lékařské péče, kde se lze opřít o přesné znění zákonů, může soud rozhodnout o tom, že zdravotní pojišťovny jsou povinny péči zajistit. Jenže kdo je donutí, aby konaly, když už dnes neplní svou funkci a dělají si z pacientů legraci?

To vše politici bohorovně sledují a zjevně jim to už mnoho let nevadí, protože jako příslušníci elity jsou schopni sobě a svým blízkým zajistit kvalitní zdravotní péči. Když na periferii republiky pojišťovny odmítají dodržovat zákon, donutí je někdy někdo jiný než politika, která nad nimi má pravomoc? Zde mohou konat výhradně politici a těm se nechce. Takže řada je na nás, voličích, pouze my musíme na politiky tlačit, bez našeho tlaku se budou tvářit, že se nic neděje.

Ještě lepším příkladem jsou skuhrající moravské obce. Povodeň je samozřejmě obrovská tragédie, která napáchala gigantické škody na majetku obcí i občanů. Jenže lze pohlížet na stát jako na absolutního garanta „nezaplavení“? Úprava povodí toků jistě náleží do pravomoci státu, ale do jaké míry má obce chránit? Na úroveň dvacetileté, padesátileté, či stoleté velké vody? A co obce samotné? Ty jsou bez vlastní odpovědnosti, vede je samospráva a ta má o obec jako celek pečovat, a pokud ta setrvala v nečinnosti, je snad beztrestná?

Soud podobnou při nemůže arbitrárně rozseknout také proto, neboť nemůže suplovat politické rozhodnutí, které vychází i ze stavu financí státu, technologických možností či priorit. To jediné může například určit, že za tohle konkrétní město nelze, vzhledem k přírodním podmínkám, chránit před větší než padesátiletou vodou. Pokud však naši zákonní zástupci o něčem takové nerozhodli, je absurdní, aby obce žádaly náhradu veškerých škod, jež povodně způsobily na obecním majetku.

Další otázkou, kterou by případně soud musel řešit a to naprosto individuálně, je, zda každá jednotlivá obec spolupracovala na přípravě či stavbě protipovodňových opatření. Mnohé totiž předvedly letité obstrukce a odpor proti protipovodňovým opatřením. Teoreticky by každé obci, která stoprocentně nespolupracovala, musel soud náhrady krátit. Je tohle ještě v jejich pravomoci?

Přírodní jev, nebo zodpovědnost státu?

Budeme velkou vodu považovat nadále za přírodní jev, nebo si ji někdo troufne připsat k tíži státu? Platilo-li by to a obce by vysoudily od státu stoprocentní náhradu škody, pak by pravděpodobně do obcí při vodotečích dřív či později vtrhla bourací komanda, která by bez milosti likvidovala všechny stavby v záplavovém pásmu. A dalo by se očekávat, že náhradu by majitelům nemovitostí musely podle téhle logiky refundovat obce, protože ty povolily takové stavby. Také cítíte tu absurditu?

Soudy nemohou nahradit politiky a jejich práci a budeme-li se na soudy obracet stále častěji, politiku jako takovou oslabíme a docílíme jen toho, že budeme stále méně schopni řešit komplexnější problémy.