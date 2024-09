Čeká nás povodňová repríza let 1997 a 2002? Proč meteorologové varují před nejhorším

Obavy z tisícileté vody se objevily před pár dny v Německu. Jenže těžko se zbavit jednoho dojmu. Před třemi lety Německo postihly ničivé povodně v povodí řeky Ahr, ale v médiích se objevila kritika. Proč se vina za povodně okamžitě začala připisovat globálnímu oteplování? Ještě než povodně odezněly, byly analyzovány a byly přezkoumány možné kiksy meteorologické služby?

Pokud se okamžitě sáhne po globálním oteplování jako univerzálním viníkovi průšvihu, hydrometeorologové to mohou chápat jako alibi. Ale příště – tedy teď – se mohou pro jistotu rozhodnout pro větší předběžné strašení. Má to jasnou logiku. Je lepší předběžně strašit, a pak si třeba vyslechnout posměšky, než věc bagatelizovat nebo svádět na globální oteplování a tím si vykoledovat cejch spoluviníků. To je jasné a možná i proto se teď straší tisíciletou vodou.

Připravuj se na nejhorší

I proto se hydrologové a meteorologové u nás řídí konzervativním heslem: doufej v nejlepší, ale připravuj se na nejhorší. Sami v tom mají jasno. Ne v tom, kdy, kde a jaké množství srážek spadne. To nelze přesně předpovědět a s předstihem několika dnů už vůbec ne. Jasno mají v pravděpodobnostním pojetí přírodních jevů a jejich předvídání.

Proto teď v médiích zaznívají hlasy hydrologů (například Jan Daňhelka) či klimatologů (například Miroslav Trnka), kteří upozorňují na podobnost situací z let 1997 a 2002, jež vedly k ničivým povodním. Na tlakové níže, které nasály vlhkost nad Středozemním nebo Černým mořem, pohybovaly se na západ, nad českým územím se zastavily, spadly z nich mohutné srážky a na povodně bylo zaděláno. V té nejhorší situaci (srpen 2002) se tento chod dokonce opakoval a vyvolal dvě povodňové vlny.

… a mohla nastat katastrofa

Jiná otázka zní: mají v tom stejně jasno čtenáři médií? Vnímají správně pojmy jako tisíciletá voda, které zaznívají, ale nemohou být široce vysvětleny? U řady lidí to může posílit dojem strašení. Dojem, že tisíciletá voda je tisícinásobek běžné hodnoty. Ve skutečnosti je to průtok, jehož pravděpodobnost překročení činí tisíc let. V podstatě abstraktní, srovnávací hodnota. (Už proto, že když taková povodeň přijde, jako třeba v srpnu 2002, skutečný průtok ani nelze přesně změřit.)

Je těžké najít hranici mezi zdůrazňováním důvodných obav a vysloveným strašením. Problém je v tom, že ti, kteří straší, riskují méně než ti, kteří před strašením varují. Když nevyjde strašení, lze říci: nebylo tak zle, ale stačilo málo a mohla nastat katastrofa. Když se naopak ukáže, že přišel skutečný průšvih, ti, kteří odmítali strašit, jsou odepsaní. Nebo snad ne?