Opustit svůj dům. Při povodních a za války

Frontová linie se dlouho nehýbala, ale v její blízkosti není bezpečno. Abyste přišli o život, nemusí vás zasáhnout ruská řízená střela. Stačí obyčejný kulomet, kterým vás v téhle rovině může ostřelovač trefit na vzdálenost deseti, patnácti i víc kilometrů.

Přesto se spousta lidí odmítá nechat evakuovat. Jsou to – jak jinak – hlavně ti starší. Ale nezůstanou tam jen ti. V městech a vesnicích nedaleko fronty potkáte i děti, přestože je evakuace dětí z ohrožených oblastí povinná. Leckterá babička si nedovede představit život bez vnoučete, a tak ho před záchranáři pečlivě ukryje.

Vychází najevo, že v Doněcku a Luhansku jsou děti, které měly už víc než dva roky prázdnin. A většinu vesnic, u kterých už delší dobu hrozilo, že je převálcují ruská vojska, se nepovedlo evakuovat dřív než na poslední chvíli, pod palbou.

Tohle obyčejně provádějí dobrovolníci. V neprůstřelných vestách, s helmami, ale (většinou) beze zbraní zachraňují ty, co se odmítli nebo stále odmítají nechat odvézt do bezpečí.

Podle dobrovolníků probíhá typický rozhovor s takovým člověkem takhle:

„Můžeme vás odvézt do bezpečí. Ubytujeme vás. Dostanete jídlo a bude o vás postaráno. Tohle místo můžou kdykoli převálcovat Rusové.“

„Ne ne, já jsem se tady narodila. Bůh by se zlobil, kdybych umřela jinde.“

„Ale tady jste v nebezpečí. Mohla byste umřít kdykoli.“

„Aspoň budu pohřbená tady, v rodné hroudě.“

A dobrovolníci nemají to srdce říct: „Babičko, jestli tu umřete, možná vás nebude mít kdo pohřbít.“

Místo toho na ohrožená místa vozí chleba. Chleba, bez kterého těm, co tu zůstali, hrozí hlad. Kus od fronty si vždycky navléknou neprůstřelné vesty a rozdávají životodárný chléb. Jsou přitom v mnohem větším nebezpečí než místní. Na místních nezáleží, bylo by pro ně škoda kulky. Do dobrovolníků by se ostřelovači rádi trefili.

Do věci je samozřejmě zapletená i národnost. Řada rusky mluvících Ukrajinců na východě země vlastně neví, na čí stranu se dát. Někteří se prý na Rusy těšili, o to se postarala propaganda… a když Rusové přišli, hodně se divili. Ale většina starých lidí prostě nechce opustit svůj dům a svůj záhumenek. Myslí si, tak jako spousta lidí při povodních, že jejich pouhá přítomnost jejich dům zachrání.

Na obranu těch, co ve svých domech zůstali a potřebují pomoct, musím říct, že dobrovolníci, které jsem potkala, měli snad všichni závislost na nebezpečí a dělali si starosti, čím se budou opájet, až válka skončí.