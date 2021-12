Povolá Pešán na olympiádu při bídné formě Jágra s Plekancem?

„Musíme se podívat pravdě do očí a říct si, že jsme byli jasně horší,“ řekl po sobotní prohře 2:5 s Ruskem kapitán Jan Kovář. Proti domácí „mašině“ hokejisté nestíhali, první gól dostali už ve 14. vteřině a následně si slušně zaplněná hala CSKA Moskva užívala, jak hokejisté v dresech s nápisem SSSR na hrudi soupeře válcují.

„Dokud si nepřestaneme nalhávat, že hrajeme dobře, nikam se nepohneme. Máme šanci odehrát aspoň jeden dobrý zápas,“ doufal Kovář ve včerejší zlom proti Švédům.

Jedna věc se zlomit skutečně povedla, poprvé v letošní sezoně se národní tým dostal do vedení. Jenže Švédové zápas v poslední třetině i kvůli české nedisciplinovanosti otočili. „Tým, který chce vyhrát zápas, se takhle chovat ve třetí třetině nemůže,“ pronesl po generálce na olympiádu Pešán. „Stydím se za to, že jsme tady neuhráli nic, jediný bod,“ nebral si servítky brankář Šimon Hrubec.

A Pešán se musí sám sebe ptát: Kde brát a nekrást?!

Mladší sestavu zkusil, nevyšlo to. Se zkušenější to dopadlo stejně. Pak už zbývá jen ultrazkušená, kde by figurovali Kladeňáci Jágr s Plekancem.

Ale teď vážně. Přímo úměrně s rostoucími čísly nakažených covidem-19 v NHL naopak klesá šance na to, že se vyvolení ze zámořské NHL objeví v únoru pod pěti kruhy v Pekingu. Klidně se může stát, že kouč Pešán a manažer Petr Nedvěd vyrazí do Číny s hodně podobným výběrem jako na právě skončený Channel One Cup.

„Nemáme po Evropě pytel hráčů, kteří mohou okamžitě nastoupit,“ je si Pešán vědom případných problémů (tedy, ne že by se s borci z NHL stala reprezentace rázem neporazitelná).

Dokonce takových, že by cílem týmu byl maximálně postup do osmifinále. To si ale zahrají všichni, včetně domácí Číny...