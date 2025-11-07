Povolenky budou ještě dražší, žádné zmírnění nenastalo

Celý systém povolenek ETS2 se sice rozjede o rok později, jenže to znamená, že průměrná cena povolenek bude muset být ještě vyšší, ne nižší! Protože se nemění ústřední cíl Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Na potřebnou dekarbonizaci prováděnou skrze povolenky tak bude o rok méně času, takže bude muset probíhat pod ještě větším tlakem.
A tlak zajišťují právě povolenky. Systém je koncipován tak, aby postupně rostoucí cena povolenek, tedy zdražování „fosilního chodu“ domácností i firem, je nutila, aby si pod tíhou zvyšujících se nákladů pořídily tepelné čerpadlo, elektromobil, zateplení nebo třeba přešly na veřejnou dopravu.
Tato masová převýchova obyvatelstva EU k ideálně bezemisnímu způsobu životu je páteří celého Green Dealu a na ní se vůbec nic nemění. Akorát tedy bude muset proběhnout v ještě kratším časovém úseku. Takže ona tíha zvyšujících se nákladů bude muset být o to větší, což neznamená nic jiného, než ještě vyšší průměrnou cenu povolenek, než s jakou se mohlo počítat dosud.
Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat
Když vám šéf v práci řekne, ať s prací na zadaném úkolu o den počkáte, ale že deadline zůstává stejný, ani rozsah se nemění, a že si vás navíc týden před odevzdáním proklepne, zda už máte 85 % hotovo (s čímž se dosud nepočítalo), budete to považovat za zmírnění úkolu?
O tom, že by se systém nezaváděl, se nemluvilo
Ne? Tak proč teď kdekdo mluví o tom, že byly Green Deal a povolenky zmírněny? Kdo to říká, buď klame, nebo věci nerozumí, protože středeční jednání Rady pro životní prostředí jen znamená, že na plnění úkolů Green Dealu skrze povolenky bude méně času; takže povolenky budou muset být o to dražší, aby se vše stihlo.
V zásadě totiž existují jen dva způsoby, jak systém emisních povolenek pro domácnosti skutečně zmírnit. Zaprvé odložením cílového termínu splnění Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality, na pozdější termín, než je rok 2050. Třeba na rok 2075. A zadruhé tím, že se celý systém ETS2 vůbec nebude zavádět. O ničem z toho se ale tento týden v Bruselu ani nejednalo.