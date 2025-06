I Piráti chtějí pomáhat. Ale bude-li stát vracet peníze za povolenky, prohloubí závislost lidí na sobě

Aby nevznikla mýlka, není to úlet, ale nápad, který se opírá o racionální kořeny. Od roku 2027 budou platit emisní povolenky i pro vytápění bytů a silniční dopravu. Počty jsou prosté a jasné. Zdraží plyn a benzin. Zesílí to, čemu se říká „zelená chudoba“. Jak z toho ven? Jak aspoň ulevit?

Recept pro všechny Piráti nemají, ale ten nemá nikdo. Ani mít nemůže. Takže se hledá recept alespoň pro ty nejpotřebnější, tvrdě řečeno pro ty nejchudší. Piráti navrhují dvojí řešení: energetický kupon, který umožní chudým vracet část peněz za povolenky, a daňovou brzdu, která umožní – při velkém nárůstu cen povolenek – snížit spotřební daně z paliv.

Kdo nikdy neříká Ne

Jak to může fungovat? To zatím nevíme, ale posmívat se tomu předem by bylo nefér. Nikdo, žádná relevantní politická síla, si dosud nedovolil říci emisním povolenkám pro domácnosti jasné NE. Nebo alespoň – jak si to zorganizovali Poláci – prosadit ústavní nadřazenost národního práva nad unijním.

ODS to „řeší“ tak, že tuto agendu přenechá příští vládě. ANO to „řeší“ zase tak, že v kampani mluví nahlas a radikálně, ale v Bruselu – bude-li to fungovat jako v minulém vládním období – bude spíše držet basu s vedením EU. Nebo teď s Patrioty pro Evropu? Uvidíme.

Ti vzdělanější si mohou připomenout Friedricha Nietzscheho a jeho Zarathustru. Popis osla, který na sebe vzal podobu otroka, osla, který „je srdce trpělivého a nikdy neříká Ne“. Docela výstižné, že.

Ani Piráti neříkají povolenkám jasné Ne. Chtějí jen ulevit chudým, což je plus. Ale kolik by takových bylo? To je dost zásadní věc.

„Jde o to nastavit systém, aby měly povolenky co nejmenší dopady na rodinné rozpočty, zejména těch nejzranitelnějších,“ cituje web iDNES z návrhu Pirátů. To ale vede k otázkám. Myslí to vůbec Piráti se záchranou klimatu a planety vážně?

Vždyť zdražení energií je přece v progresivistickém vidění světa podstatou příštích úspor. Čím budou energie dražší, tím víc jimi lidé budou šetřit. V roce 2021 to shrnul německý exministr financí Steinbrück: „Vysoká cena elektřiny je pro nás pobídka snižovat spotřebu a tím přispívat k ochraně klimatu.“

Jenže otázka může znít i jinak. Přispěje to víc k ochraně klimatu, či k tomu, že lidé vyjdou do ulic? Toto ostří chtějí Piráti uhladit.

Jsou hodní, jako kněžna Boženy Němcové

Jenže ta věc má i svou druhou stránku. Čím víc lidí bude postiženo „zelenou chudobou“, čím víc by jich – podle návrhu Pirátů – dostávalo od státu část peněz zaplacených za povolenky zpět, tím více by se prohlubovala stále pevnější vazba lidí na stát. Někdo by mohl říci vazba poddaných na vrchnost.

Že to může připomínat feudalismus? Není divu. Americký sociální geograf Joel Kotkin napsal knihu Blíží se neofeudalismus: výstraha pro globální střední třídu. Všímá si, že stále větší část západních společností – už nejen nejchudších lidí, ale i těch ze střední třídy – do pevné vazby na stát upadá. Proto mluví o neofeudalismu.

Před dvěma lety jsme to popsali následovně. Stát (EU) prosazuje stále nové povinnosti, třeba zateplování domů. Týž stát je formou dotací či dávek umožní splnit i těm, kteří by na to sami neměli. Stát je tím k sobě váže stále pevněji. A když si na to lidé zvyknou, už v tom ani nevidí nic špatného. Tak jako nevidí nic špatného na kněžně z Babičky Boženy Němcové. Že byla ta žena součástí systému poddanství? Že na jejím schválení záležely i tak soukromé věci jako třeba sňatky? Ale když ona byla tak hodná.

Dnes jsou tak hodní ti, kteří chtějí pomáhat chudým dotacemi a vracením peněz za povolenky. Tedy za něco, co sami prosadili. Takto se šíří cosi jako revival feudalismu. Lidé jsou ve stále více věcech závislejší na rozhodnutí státu (EU, Evropské komise, Evropské rady).

Jsou stále více tlačeni do situací, ve kterých si sami neporadí. A zároveň týž stát (EU, Evropská komise, Evropská rada) v roli oblíbené kněžny jim pomáhá skrze dotace, dávky, energetické kupony či daňové brzdy, které lidem uleví.

Do této kategorie patří i návrh Pirátů, jak lidem vracet peníze za povolenky. Ale jak už bylo řečeno, není to důvod k velkému posměchu. Piráti jsou na ráně, neboť s tím vyrukovali právě teď. Ostatní se tváří nenápadně, ale vsaďte výplatu, že nevyrukují s ničím zásadně lepším.