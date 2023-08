Jeden oběd měsíčně navíc penzisty nespasí, přesto Jurečka tvrdohlavě prosazuje důchodovou rentu

Tak na to asi musíte zapomenout. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce do vládou už navržených úprav systému penzí vsunout změnu, která by znesnadnila vyplacení uspořených peněz najednou. Chtěl by, aby lidé vybírali peníze v důchodu formou desetileté či delší renty.

Jurečkova motivace je pochopitelná a vlastně i chválihodná. Penzijní spoření se státní podporou by mělo sloužit hlavně jako příspěvek do důchodu, nikoliv na zaplacení dluhů či třeba na dárky dětem. A když stát dává příspěvek, může požadovat od toho, komu ho dostává, určité chování.